«مصر أكتوبر»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني

طالبت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، الشعب المصري بكل أطيافه بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي سينطلق قطارها غدا الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني.

المصريين سيسطرون ملحمة وطنية جديدة

وأضافت مديح، في بيان لها، أن المصريين سيسطرون ملحمة وطنية جديدة تبرهن وتؤكد على إصرارهم في استكمال التنمية والبناء والسير قدما نحو النهضة والازدهار، مشيرة إلى أن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة لتعكس حجم ومكانة الدولة المصرية أمام دول العالم أجمع.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الاقبال الكبير والاحتشاد أمام مقار اللجان الانتخابية سيبعث رسائل هامة للخارج ويؤكد أن الشعب المصري يقف قيادة وشعبا في وجه أي محاولة تهدد استقرار وأمن وطنه، مؤكدة أن الشعب المصري لديه قدر كبير من الوعي حيث سيحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لصناعة مستقبل وطنه.

الاستحقاق الرئاسي حدث مهم

وأوضحت مديح، أن الاستحقاق الرئاسي حدث مهم، لذلك فإن الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة حريصة كل الحرص على خروج المشهد الانتخابي بشكل حضاري، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تعمل على تذليل كافة العقبات التي تحول دون ممارسة الناخبين حقهم الدستوري، كما أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.