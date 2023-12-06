حزب مصر أكتوبر: الرئيس السيسي وقف بجوار المرأة والشباب

كشفت الدكتور جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، تفاصيل استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الدكتور جيهان مديح خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد إن الحزب يتابع باستمرار مع المكتب الفني لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيدة بأداء عمل المستشار محمود فوزي، مسؤول الحملة وباقي الأعضاء فيها، خاصة أنهم على نفس وتيرة المرشح الخاص بهم.

زخم كبير في حقوق المرأة والشباب

ولفتت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن نجاح انتخابات الرئاسة 2024 في الخارج مؤشر على نجاحها في الداخل، والتي ستُجرى الأسبوع المقبل، معلقة: «هننتخب الرئيس السيسي بسبب الزخم الذي حدث في عهده وحق المرأة في تولي المناصب السياسية، وفي عهده تولى الشباب القيادات»، مستشهدة بأن قيادات الحزب أكثرهم من الشباب نظرا للطاقة والابتكار التي يحملونها بداخلهم، والمرأة تعتبر عظيمات مصر ودرة التاج للدولة في عهد الرئيس السيسي».

الرئيس السيسي أتاح مناخا استثماريا جيدا

وأردفت جيهان مديح: «الرئيس السيسي أتاح مناخا استثماريا جيدا من خلال إطلاق مشروع حياة كريمة أحد أكبر المشروعات في الدولة، الذي عمل على تنمية البنية التحتية في القرى، بالإضافة إلى مبادرات مثل 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس c.