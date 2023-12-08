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حزب مصر أكتوبر: الاحتلال الإسرائيلي لا يبالي بالقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين

كتب:

مريم جاد
05:52 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن تجديد قوات الاحتلال الإسرائيلي للقصف العنيف والعمليات العسكرية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

قوات الاحتلال لا تبالي بالقانون الدولي

وأضافت «مديح» خلال مداخلة هاتفية عبر «إكسترا نيوز»، أن انهيار الهدنة من الجانب الإسرائيلي، ضرب بكافة الجهود المبذولة لإحياء السلام عرض الحائط، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال لا تبالي بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنه لا حقوق للشعب الفلسطيني في أن يحيا حياة آمنة، مؤكدة رفض مصر حكومة وشعبا للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، فمصر لطالما وقفت بجانب الأشقاء الفلسطينيين ودورها لا يمكن المزايدة عليه.

وتابعت: يجب الضغط على قوات الاحتلال من أجل وقف إطلاق النار وعمل هدنة دائمة، حقنا لدماء المدنيين الأبرياء الذين يذهبون ضحية اعتداءات إسرائيل، مشيرة إلى أن مصر ستستمر في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة.

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