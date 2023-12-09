آخر موعد لتلقي نماذج استكمال قرعة حجز وحدات سكن مصر في مدينة ناصر بأسيوط

أعلن جهاز مدينة ناصر بمنطقة الهضبة بغرب أسيوط، أن آخر موعد للالتحاق بالطرح التكميلي للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمصعد وبدون مصعد، يوم الأربعاء المقبل 13 ديسمبر.

طرق وشروط الالتحاق بالقرعة التكميلية

انطلق الإعلان التكميلي لقرعة سكن مصر بمصعد وبدون مصعد لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية المنعقدة بمقر الجهاز، يوم 30 نوفمبر الماضي.

وكشف جهاز المدينة أنه على من يرغب في دخول القرعة التكميلية التوجه لجهاز مدينة ناصر بنفسه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي لملء النموذج الاستكمالي، وبقوم بملء النموذج بتحديد رغبته في الحجز سواء دور أرضي أو أخير أو متكرر، بمصعد أو بدون، على أن تنتهي المدة المحددة لملء النموذج يوم 13 ديسمبر الجاري، استعدادا لعقد القرعة العلنية الثانية.

أسعار سكن مصر بمدينة ناصر

- سعر جدية الحجز 50 ألف جنيه لمختلف الوحدات بمصعد وبدون مصعد، ويتراوح سعر متر الوحدة السكنية من 5160 جنيها حتى 5890 جنيها، بحسب نسبة تميز الوحدة السكنية المطروحة.

- يبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 106 أمتار من 547 ألف جنيه، وتختلف حسب نسب التميز.

- سعر الوحدة السكنية مساحة 115 مترا يبدأ من 593400 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.

- سعر الوحدة السكنية مساحة 130 مترا يبدأ من 729300 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.

- أسعار الوحدة السكنية مساحة 133 مترا يبدأ من سعر 783400 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.