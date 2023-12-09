محافظ أسيوط يناشد أصحاب الحرف اليدوية والتراثية التسجيل في «منصة أيادي مصر»

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المشاركة والتسجيل في مبادرة «منصة أيادي مصر» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك بهدف تسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية، إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم أصحاب الحرف التراثية

وأكد محافظ أسيوط تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية والعمل على تمكين أصحاب الحرف اليدوية أو التراثية لتنمية قرى الريف المصري وتمكين الأسر اقتصاديا، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا بالقرى والمراكز لتمكين الأسر اقتصاديا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.

كيفية التسجيل في المبادرة

وأوضحت ناهد محمد فرغلي، مدير إدارة التعاون ومنسق المنصة بالمحافظة، أنه من يرغب المشاركة من أبناء المحافظة في تسويق منتجاته عبر المنصة والتسجيل عليها يمكنه التواصل مع المنسق على الأرقام الآتية (01550480884 /01003860694)، أو التوجه إلى إدارة التعاون في الدور الخامس بديوان عام المحافظة.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على مساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتعريفهم بالتفاصيل الخاصة بالمبادرة وإشراكهم في كافة المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية، فضلاً عن المعارض الدولية وتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل المستحدثة من خلال المنصة الإلكترونية «أيادي مصر» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للتسويق الإلكتروني، وذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادي للحرفيين والمنتجين.