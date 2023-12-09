يبحثون عن قطرة مياه.. أهالي غزة يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «يبحثون عن قطرة مياه.. أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان غزة».

وصارت قطرة الماء صيدًا ثمينًا لأهالي غزة كأنهم بدو رُحل، حيث يبذلون من أجلها جهدهم ووقتهم بمشاركة أطفالهم.

ندرة المياه في قطاع غزة وصلت إلى وضع مؤلم تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من وسيلة، حيث قصف خطوط المياه الرئيسة المغذية للقطاع وتدمير ومركبات توزيع المياه والخزانات فوق أسطح البنايات.

انتهاكات الاحتلال في غزة

ومنع الاحتلال الإسرائيلي وصول اللازم لتشغيل المياه، حتى وصل الأمر إلى حد التضييق على دخول شاحنات المساعدات التي ينتظر الفلسطينيون أن تأتيهم بمياه الشرب مع بقية المساعدات.

المجتمع الغزي على وشك الانهيار

المجتمع الغزي الذي أوشك على الانهيار الكامل على حد وصف الأمم المتحدة أصابته ردة إلى العصور الأولى قبل الحضارة الإنسانية، ومع غياب الوقود أيضا يتحمل النازحون عبء السير على الأقدام بحثا عن أي مكان يوجد فيه ماء ولو كان غير صالح للشرب للحصول على ما يستطيعون حمله وتعبئته في أي وعاء والعودة به إلى ذويهم في مخيم الإيواء بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.