«مرصد الأزهر» يحذر من تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المعتقلين في غزة

أعرب مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن تخوفه من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق العدد الكبير من الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم بغزة واقتيادهم بصورة غير آدمية إلى مصير مجهول بزعم تورطهم بالإرهاب، في مشهد غير إنساني.

وتابع: «المشهد يدمي القلوب بعد تجريدهم من ملابسهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وهم جاثين على ركبهم ورؤوسهم إلى الأسفل، في صورة مهينة لا يقوم بها إلا إرهابي محمل بحقد دفين تجاه كل ما هو فلسطيني وعربي».

آراء إسرائيلية متطرفة

وأكد «المرصد» أن مخاوفه تعززها تصريحات رسمية من قبل بعض المسؤولين المتطرفين، أمثال الإرهابي آرييه كينج نائب رئيس بلدية القدس، الذي دعا إلى إبادتهم وهم أحيا، إذ قال: «لو كنت متخذًا قرارًا لدفنتهم تحت التراب وهم أحياء، فهؤلاء ليسوا بشرًا ولا كائنات بشرية، بل هم دون البشر، وهذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها معهم»، مذكرًا حكومة الاحتلال بأنهم مأمورين بإبادة الفلسطينيين العماليق وفق النصوص التوراتية.