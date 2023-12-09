باحثة: الانتخابات الرئاسية بالخارج أكدت العدالة بين المرشحين

قالت رحمة حسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تقارير منظمات المجتمع المدني ومدونات المرشحين الأربعة بعد انتهاء عمليات تصويت المصريين بالخارج، أشارت إلى عدم وجود خرق للعلمية الانتخابية، وبالتالي التأكيد على العدالة الانتخابية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024.

توفير مساحات إعلانية متساوية لكل المرشحين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى توفير مساحات إعلانية متساوية لكل مرشحي الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر كان مُلاحظ من خلال المشاركة عبر المناظرات أو اللقاءات التليفزيونية وكل وسائل الإعلام، فضلا عن ما وفرته الهيئة الوطنية للانتخابات من تصريحات لحوالي 14 منظمة دولية ومحلية لمتابعة العملية الانتخابية، ما يؤكد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

دعوة السفارات والدبلوماسيين لمتابعة الانتخابات

وأشارت رحمة حسن، إلى دعوة السفارات والدبلوماسيين لمتابعة العملية الانتخابية والتي وصلت لحوالي 24 سفارة، علاوة على فتح الباب لاستقبال مزيد من الطلبات للمتابعة، منوهة إلى وجود 115 وسيلة إعلامية يمكنها متابعة العلمية الانتخابية، وتلك المؤشرات سالفة الذكر تؤكد التساوي بين جميع المرشحين، وإتاحة الفرصة لهم بصورة متساوية.