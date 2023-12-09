ما هو السن القانوني للتصويت في الانتخابات؟.. الهيئة الوطنية تجيب

حدد قانون ممارسة الحقوق السياسية السن القانوني للانتخاب، إذ يحق لكل مواطن مصري بلغ الـ18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين التصويت في انتخابات الرئاسة، فيما أعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

بدء الاقتراع في الداخل

ويبدأ غدا الأحد أول أيام التصويت في داخل مصر والمحدد له أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتهاء جميع التجهيزات

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من جميع الاستعدادات اللازمة؛ لإجراء الانتخابات داخل البلاد، وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب اليها.