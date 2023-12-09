تسهيلات لذوي الهمم وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

عكفت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة الماضية، على تقديم التسهيلات لذوي الهمم سواء من لديهم إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية؛ لسهولة دمجهم في العملية الانتخابية.

مشاركة ذوي الإعاقة البصرية

تعتبر مشاركة ذوي الإعاقة البصرية من أحدث الإجراءات التي أدخلتها الهيئة في هذه الانتخابات، إذ استحدثت الهيئة التصويت بطريقة برايل، والذي يُمكن ذوو الهمم من اختيار مرشحهم الرئاسي ويسلم بطاقته الانتخابية للموظف المختص بعد اختيار المرشح الرئاسي ليضعها في الصندوق، ومن ثم يغمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري ويتسلم بطاقة الرقم القومي الخاص به.

مشاركة ذوو الإعاقة السمعية

بالإضافة إلى مشاركة ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية حيث يدخل الناخب صاحب الإعاقة السمعية للجنته المخصصة له والتي تنتشر فيها ملصقات لتوعيتهم بالطريقة الصحيحة للتصويت، ويختار الناخب مرشحه الرئاسي ثم يعود ببطاقة الاقتراع لرئيس اللجنة ويضعها في الصندوق ويغمس إصبعه في الحبر الفسفوري ومن ثم يتسلم بطاقة الرقم القومي الخاص به.

مشاركة ذوي الإعاقة الحركية

ويشارك ذوو الإعاقة الحركية في الانتخابات الرئاسية، عن طريق دخولهم بشكل طبيعي إلى اللجان بمساعد مشرفي اللجنة ويقوم الناخب باختيار مرشحة وراء الستارة، ومن ثم يسلم بطاقة الاقتراع للموظف المسؤول واستلام بطاقته الشخصية.

مشاركة كبار السن

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت كتابا استرشاديا تضمن أولوية كبار السن في التصويت قبل الشباب حتى لو حضروا مؤخرا حرصًا من الهيئة على مشاركتهم في الانتخابات، وأيضًا مراعاة لظروفهم الصحية.