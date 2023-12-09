انتخاب مصر بالإجماع عضوا بالمجلس التنفيذي لأكبر منظمة مساعدات إنسانية

أكد بسام راضي سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا المسؤولة عن الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية أن هناك إدراكا متناميا كبيرا من المجتمع الدولي للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحرص على إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية سواء من مصر أو من خارجها من خلال استقبال المساعدات عبر كل من مطار وميناء العريش.

تقدير المنظمات الدولية للأمن الغذائي

أضاف أنه تم اليوم انتخاب مصر بالإجماع عضواً بالمجلس التنفيذي لأكبر منظمة مساعدات إنسانية في العالم وهو برنامج الغذاء العالمي WFP بالعاصمة روما لمدة عامين، تعبيراً عن تقدير المنظمات الأممية في روما للدور الإنساني وجهودها في الأزمات الإقليمية، خاصة الأزمة الإنسانية في غزة.

أوضح أن انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي رفيع المستوى يأتي أيضاً في أعقاب زيارة المديرة التنفيذية للبرنامج إلى مصر الشهر الماضي، سيندى ماكين، وتشرفها بلقاء رئيس الجمهورية اتصالاً بالجهود المبذولة لتيسير تمرير المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج إلى قطاع غزة، حيث حرصت المديرة التنفيذية على الأعراب بشكل رسمي ومتكرر في عدة مناسبات عن تقدير وشكر البرنامج للدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه الأزمة الإنسانية في غزة.

اعتماد الخطط والمشروعات

يذكر أن المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يعد الهيئة الأعلى فيما يتعلق باتخاذ القرارات واعتماد الخطط والمشروعات التي يقوم برنامج الغذاء العالمي بتنفيذها حيث سبق وأن أعتمد المجلس التنفيذي في يونيو الماضي الخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر لمدة 5 سنوات وبقيمة إجمالية نحو 431 مليون دولار.