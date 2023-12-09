أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة للمغتربين بأسيوط

أعلنت محافظة أسيوط أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 والتي تضم 6 لجان للمغتربين من خارج المحافظة، للمشاركة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

أماكن لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين

- لجنة مقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وتقع داخل مدينة أسيوط الجديدة، ويمكن الوصول إليها من خلال مواقف المدينة بموقف الأزهر بحي غرب أسيوط وموقف المعلمين بحي غرب أسيوط.

- لجنة نادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط، وتقع بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، وللوصول إليها استقلال سيارات السيرفيس من موقف الأزهر بحي غرب أسيوط.

- لجنة نادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر، ويقع في ميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق، ويمكن الوصول إليها من خلال استقلال سيرفيس خط موقف الأزهر.

- لجنة مقر مجلس ومدينة أبو تيج، وتقع داخل الوحدة المحلية بمدينة أبو تيج أمام محطة قطار أبو تيج، ويمكن الوصول إليها من خلال استقلال سيارات مدينة أبو تيج من موقف نزلة عبداللاه بحي شرق أسيوط، وكذلك من خلال استقلال القطار والنزول بمحطة مدينة أبو تيج.

عناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين

- لجنة مقر مجلس ومدينة ديروط وتقع داخل الوحدة المحلية بمدينة ديروط، وللوصول إلى اللجنة من خلال استقلال القطار، والنزول في محطة قطار ديروط، أو من خلال استقلال سيارة ميكروباص من موقف الأزهر بمدينة أسيوط.

- لجنة المنطقة البترولية بقرية جحدم بمركز منفلوط، والوصول إليها من مدينة أسيوط استقلال سيارة ميكروباص من موقف الأزهر بمدينة أسيوط إلى مركز منفلوط، ومن ثم استقلال سيارة قرية جحدم من موقف المدينة.