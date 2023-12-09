سياسيون ومفكرون يحثون الشعب على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حث العديد من السياسيين والخبراء والمفكرين، الشعب المصري على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وقال عماد قطارة، استشاري تدريب، إن الانتخابات الرئاسية على الأبواب، ولابد من المشاركة بها كونه تمثل أهمية كبرى، موجها رسالة للمواطنين لا، سيما الشباب: «يجب أن يكن لكم دور فعال.. أنزل وقول رأيك.. أختار كما تشاء».

بينما أكد أحمد كمال الحليوة، استشاري سياسات صناعية، على ضرورة أن يكن لكل المواطنين دور في بناء مستقبل هذا الوطن، فهذا استحقاق دستوري وواجب وطني علينا جميعا، داعيا كل فئات الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي نفس الصدد، ناشد طارق سعده، رئيس نقابة الإعلاميين، المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات، والنزول للجان الانتخابية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية من 2024 إلى 2030، مشددا على كونه واجب وطني على كل مصري ومصرية في هذا التوقيت.