جامعة الوادي الجديد: توفير أتوبيسات لنقل الموظفين والطلاب إلى لجان الانتخابات

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أهمية مشاركة منتسبي جامعة الوادي الجديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق غدًا ولمدة 3 أيام من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجب وطني وحق دستوري، موضحا توفير أتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة إلى لجان الانتخابات.

المشاركة الفعالة في الانتخابات تصنع مستقبل مصر

وحثّ رئيس الجامعة المواطنين بالوادي الجديد وجميع منتسبي الجامعة على المشاركة الفاعلة في التصويت، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

الانتخابات تعكس الوعي بأهمية المشاركة السياسية

وأوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، أن مشاركة الجميع تعكس الوعي بأهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية التي تعيشها مصر.

وأشار إلي أن إدارة الجامعة تسعى إلى توفير السبل للموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة، حيث خصصت أتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيس مصر، مناشداً جميع منتسبي الجامعة بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية.