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القبض على 3 تجار عملة في الجيزة والبحر الأحمر

كتب:

محمد بركات
03:51 م | السبت 09 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن «الجيزة - البحر الأحمر»، من ضبط قضيتي اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، إذ جرى ضبط عامل بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزته مبالغ مالية عملات «أجنبية – محلية».

كما جرى ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات «أجنبية – محلية». وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

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