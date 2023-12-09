«الصحفيين» تدشن غرفة عمليات لمتابعة للانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت نقابة الصحفيين، تشكيل غرفة عمليات بحضور أربعة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة يوميا؛ للمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقى أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وأوضحت نقابة الصحفيين، أن الغرفة ستعمل على مدار الساعة بداية من غد الأحد، الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وتتلقي الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01280992299).

وأهابت النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأى من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها.