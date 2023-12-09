القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي من سيارة في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (الجيزة، سوهاج) والأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (5 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة مستأجرة بتحريض من أحدهم «مندوب تحصيل الشركة» الذي استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع.

وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

مديرية أمن سوهاج

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وأرشدا عن المسروقات.