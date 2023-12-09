«فيفا» يورط بيراميدز مع الأهلي في واقعة حسين الشحات «مستندات»

زاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من حدة الأمر المثار حاليًا، بشأن واقعة استدعاء حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، للنيابة في البلاغ المقدم من محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، والذي اتهم نجم القلعة الحمراء بأنه سبه واعتدى عليه، ليجري التحقيق في البلاغ المقدم من اللاعب المغربي، قبل أن يخلي سبيل «الشحات» من سراي النيابة، خلال الأيام الماضية، ليدخل بيراميدز في ورطة مع اتحاد الكرة.

بيراميدز مهدد بعقوبات من اتحاد الكرة في واقعة حسين الشحات بعد تدخل فيفا

وتنص ‏المادة 58 الفقرة الثانية من النظام الأساسى لـ«فيفا»: «يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك على وجه التحديد في لوائح فيفا، ويحظر أيضًا اللجوء إلى المحاكم العادية فيما يتعلق بجميع أنواع التدابير المؤقتة».

ووفقًا لهذه المادة الخاصة بنظام «فيفا» الأساسي، فإن نادي بيراميدز أصبح، حاليًا، في ورطة بسبب أزمة حسين الشحات، نظرًا للجوءه إلى النيابة في هذا الشأن الرياضي الخاص بأزمة «الشيبي والشحات»، وقد يواجه الفريق السماوي عقوبات بسبب هذا الأمر.