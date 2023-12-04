زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب دولة واقعة على سواحل البحر المتوسط

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، منذ قليل، أن زلزالا بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب سواحل اليونان بالبحر المتوسط وشعر به مواطنيها.

وذكر مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض، ومركزه على بعد 111 كيلومترًا غرب شمال باترا، اليونان و6 كيلومترات شرق بريفيزا اليونان.

ونقل مركز رصد الزلازل عن شهود عيان، أن الزلزال تسبب في هز النوافذ، معبرًا «شعرت بالزلزال وكأنه ضربة قوية».