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ضبط مرتكب واقعة سرقة لودر من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:25 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (مقاول ، مشرف أمن "كمبوند") وقرر الأول بتضرره من (سائق لودر)  لقيامه بالحضور لمحل عمل الثانى "موقع تحت الإنشاء مكلف به الأول" والإستيلاء على لودر ملكه عقب إيهام الأمن الإدارى "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لعدم قيام مالك اللودر بإعطائه مستحقاته المالية وتم بإرشاده ضبط اللودر المستولى عليه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على اللودر ، وإتهمه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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