مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة يستضيف خبيرا عالميا في جراحة الأطفال

يستضيف مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، الدكتور سالفاتور فابيو كارنزا (إيطالي الجنسية) رئيس قسم جراحة الأطفال (ناصور القصبة الهوائية – فتق الحجاب الحاجز وإرتجاع المرئ – العيوب الخلقية للشرج والقولون – استئصال كلي وجزئى للكلى – اختناق ما بين حوض الكلى والحالب – الخصية المعلقة بالمنظار) بمستشفى سانت بورتولو بإيطاليا خلال المدة من 17 وحتى 18 يناير المقبل.

ويستقبل المستشفى، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءا من 13 وحتى 27 ديسمبر الجاري من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا.

للاستعلام رقم تليفون: 01018115846.