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مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة يستضيف خبيرا عالميا في جراحة الأطفال

كتب:

محمد مجدي
04:23 م | السبت 09 ديسمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، الدكتور سالفاتور فابيو كارنزا (إيطالي الجنسية) رئيس قسم جراحة الأطفال (ناصور القصبة الهوائية – فتق الحجاب الحاجز وإرتجاع المرئ – العيوب الخلقية للشرج والقولون – استئصال كلي وجزئى للكلى – اختناق ما بين حوض الكلى والحالب – الخصية المعلقة بالمنظار) بمستشفى سانت بورتولو بإيطاليا خلال المدة من 17 وحتى 18 يناير المقبل.

ويستقبل المستشفى، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءا من 13 وحتى 27 ديسمبر الجاري من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا.

للاستعلام رقم تليفون: 01018115846.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.