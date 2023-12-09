أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الجهود واستمرار المتابعات الميدانية من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز للمراكز الانتخابية قبيل بدء الانتخابات الرئاسية بكافة المراكز والمدن للاطمئنان على توافر كافة سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءاً في 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية، لاستقبال 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأشار عصام سعد محافظ أسيوط إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المحافظة لإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

متابعة قيادات المحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالمتابعة والمرور للاطمئنان على الاستعداد في اللجان الانتخابية بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة في اللجان الانتخابية بنطاق المراكز الجنوبية والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بنطاق المراكز الشمالية وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، مشيراً إلى العمل على تذليل أي معوقات أمام الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أية حالات مرضية طارئة.