حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد في الدقهلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة وتطبيق القانون ومنع البناء المخالف والعشوائي في إطار تطبيق القانون.

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

قال متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، إنه جرى شن حملة مكبرة في نطاق المدينة ضمت القرى والعزب والوحدات المحلية للتصدي بكل حسم وحزم للمخالفات وتأكيد لهيبة الدولة من خلال الإزالة الفوري لكل المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد، حيث تمت إزالة بناء مخالف في قرية ميت سويد مخالفا لشروط الترخيص، وإزالة شدة خشبية لأحد العقارات المخالفة على مساحة 200 متر بقرية المصادرة، وإزالة مبنى مخالف بقرية الصلاحات.

تكثيف الحملات المكبرة والرقابية

وشدد رئيس مجلس المدينة على تكثيف الحملات المكبرة والرقابية على مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية والإزالة الفورية في المهد ومصادرة مواد البناء ومحاسبة كل المخالفين ومن لهم علاقة بالمخالفة من مهندسين وعمال ومقاولين وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها من قبل المخالفين