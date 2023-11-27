حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية في المنتزه بالإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، ل «الوطن» شن حملات مكثفة لمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

إزالة التعديات

وأشار «سحلول» إلى أن حي المنتزه أول شن حملة مكبرة لإنفاذ القانون في مناطق الظهير الريفي للحي للقضاء على أي مخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية فوراً وقبل الانتهاء منها وهي فى المهد، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، للقضاء على هذه الظاهرة التي تعد جريمة في حق الشعب.

إنفاذ القانون

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أنه خلال الحملة المكبرة تم إزالة أعمدة خرسانية للدور الأرضي على قطعتين بعزبه العجاري حتى سطح الأرض، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعه ضد المخالفين، مشيرا إلى تواصل الجهود الداعمة للحفاظ علي الرقعه الزراعية، حتى لا تتأثر إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين إنفاذا للقانون، والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.