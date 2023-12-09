خريطة لجان الانتخابات الرئاسية في الوادي الجديد.. اعرفها

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات خريطة لجان محافظة الوادي الجديد، التي من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، بداية من غداً الأحد 10 والاثنين 11 والثلاثاء 12 ديسمبر 2023، بإشراف قضائي كامل.

الخريطة الانتخابية في لجان الوادي الجديد

وتستعرض «الوطن» خريطة اللجان الانتخابية في محافظة الوادي الجديد، حيث يبلغ عدد المواطنين من لهم حق التصويت188570صوت ناخب تضم 82 لجنة فرعية.

5 لجان عامة في محافظة الوادي الجديد

وتضم محافظة الوادي الجديد 5 لجان عامة من بينهما بمدينة الخارجة ومدينة موط بالداخلة ومدينة بلاط ومدينة الفرافرة ومدينة باريس.

7 لجان للوافدين

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 7 لجان للوافدين في محافظة الوادي الجديد، وجاءت كالتالي :

مركز الخارجة

1- مركز شباب الخارجة - شارع جمال عبد الناصر بميدان الساحة الشعبية بمدينة الخارجة

مركز باريس

2- نادى باريس الرياضى- بجوار مركز شرطة باريس ومحطة الإرسال الإذاعي

مركز الفرافرة

3- مركز شباب الفرافرة - أمام مول المصرية نهاية طريق «الفرافرة – أبو منقار»، بمركز الفرافرة

4- مقر اللجنة مركز شباب الكفاح - قرية الكفاح أمام مكتب البريد بمركز الفرافرة

مركز الداخلة

5- مركز شباب الداخلة - بمدينة موط

6- مركز شباب قرية العين - بمنطقة شرق العوينات

مركز بلاط

7-مركز شباب بلاط - بمدينة بلاط

وتنطلق الانتخابات الرئاسية غداً يوم الأحد المقبل ويستمر التصويت 3 أيام.