نائب محافظ القاهرة تتفقد جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال الناخبين غدا الأحد، في أول أيام الانتخابات الرئاسية، وشددت على الاهتمام بتوفير كافة احتياجات اللجان وجاهزيتها.

تجهيز المدارس

وأكدت نائب المحافظ خلال جولتها للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لهذا العرس الديمقراطي، أن المدارس المخصصة كمقار للانتخابات تم تجهيزها وتزويدها بالخدمات لراحة المواطنين من أبناء المنطقة الجنوبية والوافدين بكافة أحياءها، والتأكد من مستويات النظافة ورفع المخلفات، ووضع لوحات إرشادية باسم اللجنة ورقمها.

وكذا تزويد اللجان بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، لسرعة وسهولة نقل الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابة لحجرة الاقتراع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

لجان لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وأكدت نائب المحافظ على كل الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية لخروجها بشكل يليق بالمنطقة الجنوبية ومحافظة القاهرة، من خلال تشكيل لجان المتابعة لحظة بلحظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية، والعمل على إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية الانتخابات.

شملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، زيارة عدد من مقار اللجان منها لجان مدرسة المعادي القومية بحي المعادي، مدرسة أسماء الثانوية، وعمرو بن عبدالعزيز بحي طرة، مدرسة عمرو بن العاص بحي مصر القديمة، وشارك في الجولة اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادى، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طره، واللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، وعدد من التنفيذين بالاحياء والمتابعة الميدانية.

يذكر أن المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقوم بالمرور على اللجان الانتخابية بنطاق المنطقة الجنوبية بصورة مستمرة بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء الأحياء، للتأكد من جاهزية اللجان وتحقيق الانضباط.