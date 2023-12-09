المستشار حازم بدوي: الانتخابات الرئاسية تجرى تحت إشراف قضائي كامل

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن ماراثون الانتخابات الرئاسية ينطلق في التاسعة صباح غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام، موضحا أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية والنزاهة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التعريفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 التي تبدأ صباح الغد، ورحب المستشار حازم بدوي في بداية الاجتماع بممثلي متابعة الانتخابات الرئاسية من الاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والسفراء والدبلوماسيين بالدول الأجنبية والعربية في مصر وممثلي منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بعد ساعات ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية بالداخل إذ تم إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج بداية من 1 حتى 3 ديسمبر في 137 سفارة بـ121 دولة حول العالم، وشهدت مشاركة جادة فاعلة من أبناء الوطن بالخارج، وباشرت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها طبقا للدستور والقانون.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية أسماء المرشحين والإجراءات التي اتخذتها الهيئة، داعيا المواطنين إلى المشاركة الجادة والفاعلة.