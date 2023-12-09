أكد خليل إبراهيم ممثل جامعة الدول العربية، خلال كلمته في الاجتماع التعريفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، بحضور كل من المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تشكيل لجنة من جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وشدد خليل إبراهيم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مُشيداً بوجود قاضي على كل صندوق، مؤكداً أن مصر بيت العرب وهي القلب النابض للأمة العربية، وأن متابعة الانتخابات واجب وطني وقومي مهم.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، عقدت اجتماعا تعريفيا حول الانتخابات الرئاسية 2024، لاستعراض كافة التفاصيل والإجراءات ذات الصلة بالانتخابات، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات.