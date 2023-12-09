«بنداري»: إتاحة التصويت بطريقة برايل في الانتخابات الرئاسية لأول مرة

استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الاجتماع التعريفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور منظمات المجتمع المدني الإقليمية والأفريقية والدولية، وممثلي متابعة الانتخابات الرئاسية من الاتحاد الأفريقي، وعدد من المنظمات الإقليمية والسفراء والدبلوماسيين الممثلين للدول الأجنبية في مصر.

وقال المستشار أحمد بنداري، خلال عرض كافة التفاصيل والإجراءات الانتخابات الرئاسية، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية وأوراق ونماذج الاقتراع ووصول القضاة أيضا إلى اللجان الانتخابية الفرعية.

وأضاف أنه من ضمن الإجراءات؛ تسهيل العملية الانتخابية لذوي الإعاقة حيث يوجد مليون و300 ألف ناخب من ذوي الإعاقة لهم حق الاقتراع، وتم توزيع نماذج تصويت وبطاقات اقتراع بطريقة برايل للمكفوفين من ذوي الإعاقة وتم تصويت بطاقات برايل ببعض السفارات المصرية بالخارج وهو ما يتم لأول مرة.

وأشار إلى أنه أيضا تم تسهيل عملية الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية، مؤكدا أنه جرى إعداد حبر فسفوري مطابق للمواصفات العالمية ويستمر 72 ساعة على الإصبع.

كما أعلن المستشار أحمد بنداري عددا من الإحصائيات من بينها وجود 76 لجنة عامة بمصر و11 ألفا و631 لجنة فرعية ويشرف على العملية الانتخابية من الهيئات القضائية 15 ألف قاضٍ و60 ألف موظف لمتابعة تصويت 67 مليون ناخب.

وأكد بنداري إتاحة الاتصال بالهيئة الوطنية مباشرة وليس رئيس اللجنة، وهناك خط ساخن وموقع للقضاة المشرفين، وقال إن الرسالة من الاجتماع هي تعريف المنظمات والعالم الإجراءات والانتخابات بأعيننا كمصريين وليس بعين الغرب.