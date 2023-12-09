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رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود تنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر

كتب:

محمد يوسف
05:11 م | السبت 09 ديسمبر 2023
عادل العسومي

عادل العسومي

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، على أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية، نظرا لمكانة مصر العربية والإقليمية والدولية، مشيداً بالتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية، ومتابعة المؤسسات الدولية لها، ما يؤكد حرص مصر على شفافية ونزاهة الانتخابات.

وقال العسومي، خلال كلمته بالاجتماع التعريفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، حول الانتخابات الرئاسية 2024 لاستعراض كافة التفاصيل والإجراءات ذات الصلة بالانتخابات، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات، إن البرلمان العربي يتابع ببعثة الانتخابات الرئاسية بمصر.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالإجراءات التي تتخذها مصر منذ بدء العملية الانتخابية.

وعُقد الاجتماع التعريفي، حول الانتخابات الرئاسية 2024 لاستعراض كافة التفاصيل والإجراءات ذات الصلة بالانتخابات، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات، بحضور المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

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