وزير الشباب والرياضة: مصر أصبحت قِبلة الاتحادات العالمية لتنظيم البطولات

أرجع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فوز مصر بتنظيم بطولة البحر المتوسط لـ«جمباز الأيروبيك والإيقاعي» في مدينة شرم الشيخ 2024، لكون استمرار مصر نموذجًا يُحتذى به في العالم لاستضافة البطولات والأحداث الدولية والقارية.

قرار الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجمباز الإيقاعي

ولفت الوزير، في بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم السبت، إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط للجمباز قررت خلال اجتماعها بإيطاليا، منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 لجمباز الإيقاعي والأيروبيك في مدينة شرم الشيخ أكتوبر 2024، وذلك على هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الأيروبيك والجمباز الإيقاعي التي تقام حالياً في مدينة ريميني بإيطاليا، بمشاركة منتخب مصر.

دعم الرئيس وضع مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة لاستضافة البطولات الرياضية

وذكر الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

واختتم الوزير تصريحاته بأن مصر أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية العالمية، لتنظيم البطولات بعد نجاحها الباهر واللافت لنظر العالم كله، في تنظيم بطولة كأس العالم لليد في 2020.