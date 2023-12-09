مينا عطا يتألق بأغنية «صاحبة معالي السيادة مصر»

حرص المطرب مينا عطا، على المشاركة في ماراثون العُرس الانتخابي الرئاسي، من خلال طرحه أغنية «صاحبة معالي السيادة مصر» وهي الأغنية الرسمية لانتخابات الرئاسة 2024.

أغنية مينا عطا الجديدة، من ألحان أحمد العتباني، وكلمات سالم الشهباني وتوزيع أحمد شوقى، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج إبرام عبد المسيح، تحت إشراف «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وأوضح «مينا»، أن الأغنية تم تصويرها فى خلال 24 ساعة فقط، ما بين منطقة وسط البلد فى التحرير وقصر النيل، والتى تحث على ضرورة المشاركة والإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية والتى تنطلق بدءا من غد الأحد وتستمر على مدار 3 أيام، تحت شعار «انزل وشارك».

وكان مينا عطا طرح مؤخرا أغنية «أنا بتخان»، وهى من ألحان أردنى، وكلمات شيكو، وعزف جيتار أحمد حسين، وتوزيع فيفا.