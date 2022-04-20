مينا عطا بعد قفزة من الطائرة في «نجوم السما»: مصر جميلة أوي من فوق

استضاف برنامج «نجوم السماء» الفنانة هايدي موسى والفنان مينا عطا للحديث عن عملهما في مجال الفن، خاصة أن هايدي موسى غنت الأغنية الخاصة باحتفال طريق الكباش وغنت بالمصرية القديمة جزء من الأغنية والتي لاقت إعجاب الكثيرين.

أغنية كان يخشى من رد فعل الجمهور نحوها

وأوضح الفنان مينا عطا خلال استضافته في برنامج «نجوم السماء» المذاع على فضائية ON، أنه كان يخشى من رد فعل الجمهور على أغنيته «عملت جني» لأنها أغنية ذات طابع شعبي وهو لون جديد عليه لم يقدمه من قبل، واتصل خلال الحلقة بصديقه المطرب محمد شاهين موضحا له أن سيقفز من على ارتفاع 15 ألف قدم.

حصل على تأشيرة مغامرة بنسبة 95%

وتقوم فكرة البرنامج على قفز الفنانين من الطائرة في أماكن سياحية مختلفة في مصر لدعم هواية الـ«سكاي دايفنج»، وحصل الفنان مينا عطا على تأشيرة مغامر بحسب البرنامج بنسبة 95%، فيما حصلت الفنانة هايدي موسى على تأشيرة مغامر بنسبة 25%.

سعادة غامرة بمنظر مصر من الأعلى

وتابع الفنان مينا عطا: «أنا بخاف من الفيران، يا جماعة مصر من فوق حلوة أوي جدا جدا، كنت بتسحب فوق بس الكابتن كان عارف بيعمل إيه، أنا هشجع بنتي تمارا تعمل كدة، أنا أول مرة أجي المنصورة الجديدة والموضوع من فوق تحفة».

ويستضيف البرنامج شخصيات عامة من ممثلين ومطربين ولاعبي كرة قدم من أجل القفز من الطائرة في أماكن سياحية عديدة، وتم استضافة عماد متعب ودينا الشربيني وهيثم شاكر ونيلي كريم وغيرهم من النجوم.