الفنان مينا عطا: سعيد بمشاركتي في احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي

قال الفنان مينا عطا، إنّه سعيد بالمشاركة في احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا: «أي فنان يستمد طاقته من أبناء وأسر الشهداء، هناك طاقة إيجابية كبيرة في المكان، كل سنة وأنتم طيبين وأنا سعيد أني معكم اليوم».

الفنان مينا عطا: سعيد بمشاركتي في احتفالية عيد الفطر

وأضاف على هامش مشاركته في احتفالية عيد الفطر المبارك، التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء وأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة: «أي فنان يحب أن يكون مدعو هنا، سألعب مع الأطفال اليوم، وأنا سعيد بالملابس التي يرتدونها اليوم، وسعيد بارتدائهم ملابس ضباط الجيش والشرطة، وشرف لي المشاركة في هذه الاحتفالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء ووفر كل شيء».