رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفنان مينا عطا: سعيد بمشاركتي في احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي

كتب:

شريف سليمان
07:03 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
الفنان مينا عطا

الفنان مينا عطا

قال الفنان مينا عطا، إنّه سعيد بالمشاركة في احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا: «أي فنان يستمد طاقته من أبناء وأسر الشهداء، هناك طاقة إيجابية كبيرة في المكان، كل سنة وأنتم طيبين وأنا سعيد أني معكم اليوم».

الفنان مينا عطا: سعيد بمشاركتي في احتفالية عيد الفطر 

وأضاف على هامش مشاركته في احتفالية عيد الفطر المبارك، التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء وأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة: «أي فنان يحب أن يكون مدعو هنا، سألعب مع الأطفال اليوم، وأنا سعيد بالملابس التي يرتدونها اليوم، وسعيد بارتدائهم ملابس ضباط الجيش والشرطة، وشرف لي المشاركة في هذه الاحتفالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الشهداء ووفر كل شيء».

اقرأ المزيد:

مينا عطا بعد قفزة من الطائرة في «نجوم السما»: مصر جميلة أوي من فوق

مينا عطا يعلن إصابة والدته بفيروس كورونا: «دعواتكم بالشفاء»

مينا عطا بعد قدوم مولودته: من النهارده أبو "تمارا" راح أبو "تمارا" جه

مينا عطا ينتهي من تسجيل "عملت جني" لطرحها بعد أيام

مينا عطا: أغنية "عاشوا" هدية من الشرطة للجيش في ذكرى انتصارات أكتوبر

مينا عطا ينتهي من تسجيل أغنية وطنية بعنوان "عاشوا"

مينا عطا وشيرين يحيى يقدمان أغنية "درس مفيد" احتفالا بثورة 30 يونيو
بقلم شريف سليمان