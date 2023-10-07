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مقاطع فيديو جديدة لزلزال أفغانستان.. شاحنات تهتز على الطريق بشدة

كتب:

أحمد حامد دياب
04:35 م | السبت 07 أكتوبر 2023
صورة من فيديو زلزال أفغانستان

صورة من فيديو زلزال أفغانستان

انتشرت مقاطع فيديو جديدة، عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، للهزة الأرضية القوية التي ضربت أفغانستان، وتلاها حدوث 5 هزات ارتدادية قوية، بلغت شدتها 5.5 و4.7 و6.3 و5.9 و4.6 درجة. 

مصرع 14 شخصاً واصابة 78 آخرين

ولقى 14 شخصاً مصرعهم على الأقل، وأصيب نحو 78 آخرين، بعد زلزال قوي ضرب غرب أفغانستان خلال الساعات الماضية، وذكر مسؤولون أفغان أن عدداً من المباني تضررت بشدة، نتيجة الزلازل، مما أدى إلى حبس العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقال متحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية إن الأرقام تستند إلى تقارير أولية من منطقة «زيندا جان» بإقليم هيرات، ولكن هناك احتمالية بتزايد عدد القتلى والمصابين.

وتداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر الهزات القوية التي ضربت غرب أفغانستان، وتظهر فيها الشاحنات وهي تهتز بشدة على الطرقات، بينما جلس العديد من المواطنين على الأرض، خوفًا من الزلزال.

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