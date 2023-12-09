مسؤول إسرائيلي يصف الفلسطينيين بالنمل.. ومحلل سياسي: الاحتلال متعطش للدماء

في أكثر من مرة يخرج قادة الاحتلال الإسرائيلي يتحدثون عن الأسرى الفلسطينيين بشكل غير إنساني يخالف كل المواثيق الدولية يعكس مدى جرمهم وعنفوانهم بحق الشعب الفلسطيني، لعل آخر واقعة تحريض أرييه كينج، نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، بشأن دفن الأسرى من قطاع غزة وهم على قيد الحياة، وذلك التصريح الذي تم نشره على منصة «X» المعروف سابقًا باسم تويتر، جاء بعد تداول لقطات تكشف عن اعتقال عدد من النازحين في غزة.

منشور «كينج» عنصري

الأمر لم يتوقف بالدعوة إلى دفنهم أحياء، بل تم وصفهم بأنهة مجموعة من النمل وليسوا بشرا ولا حيوانات؛ لتقوم منصة «X» بحذف منشور نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، باعتباره محرضا على العنصرية.

زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، يرى أن تصريح أرييه كينج هو واحد من التصريحات المرتبطة بعدد من الجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنها إشارة إلى عقلية الاحتلال الذي يتعطش لدماء الفلسطينيين، وعادة ما يتعاملون بزهو مع قتل الرجال والنساء والأطفال والأسرى.

تعليق سياسي فلسطيني بشأن حديث «كينج»

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رئيس بلدية الاحتلال في القدس له تأثير كبير على الشباب الإسرائيلي والذين يوجد منهم جنود محسوبون على التيار الديني اليميني المتطرف، والذين قد يخوضون حربا عدوانية ضد الشعب الفلسطيني بسبب مثل تلك التغريدات، مشيرا إلى أن ذلك الحديث مخالف للأخلاق والإنسانية والقانون الدولي ومعاهدة جينيف.

وأشار زيد الأيوبي، إلى أن دائما ما تدعو المعاهدات الدولية إلى معاملة الأسرى معاملة كريمة وعدم ارتكاب أفعال حاطة للإنسانية، وهذا عكس ما يحدث مع الفلسطينيين الذين يتم حرمانهم من الطعام والتداوي والزيارات بجانب تعذيبهم، فهذه هي عقلية العدوان الإسرائيلي.