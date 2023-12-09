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تفاصيل استعداد ائتلاف «النزاهة» لمتابعة انتخابات الرئاسة.. يضم 100 شخص

كتب:

مريم جاد
07:16 م | السبت 09 ديسمبر 2023
أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة

أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة

كشف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة، تفاصيل متابعة الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ غدا ولمدة 3 أيام.

الائتلاف يضم 100 شخص لمتابعة الانتخابات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الائتلاف يضم 100 شخص لمتابعة الانتخابات منذ فتح باب التصويت وحتى انتهاء عملية الفرز.

وقال إنه يتم تعريف الناخب بإجراءات العملية الانتخابية من أول الدخول للجنة والإطلاع على بطاقة الرقم القومي وصولا إلى باقي الإجراءات، مؤكدا أنه تم عمل لقاءات مع حملات المرشحين لمعرفة مدى رضاهم عن الإجراءات التي تمت.

وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة، أن الوفد متكون من أجانب ومترجم ومرافق ومنسق محلي يكون مطلع على أماكن اللجان، موضحًا أن الانطلاق من السادسة صباح الغد.

واختتم حديثه موضحًا أنه لم يسمع من الحملات وممثليها وجود خروقات أو انتهاكات خلال الفترة الماضية خاصة بالعملية الانتخابية.

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