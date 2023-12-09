رئيس «الوطنية للانتخابات»: الإشراف القضائي الضمانة الأساسية للشفافية والنزاهة

استقبل المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي منظمات المجتمع المدني الدولي والعربي، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمقرها في القاهرة، نقلة شاشة «إكسترا نيوز».

ورحب بدوي بالحضور، قائلا: «نحن على بُعد ساعات قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والمزمع إجراؤها اعتبارا من التاسعة صباحًا يوم الأحد بالعاشر من ديسمبر، ولمدة 3 أيام حتي التاسعة مساء يوم الثلاثاء الثاني عشر من ديسمبر».

وأضاف أن الانتخابات في مصر تجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف قاضي على كل صندوق في كل اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء البلاد، وهو الضمانة الأساسية في شفافية ونزاهة الانتخابات.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية خارج مصر، سبق إجراؤها يومي الأول والثاني والثالث من ديسمبر في 137 سفارة وقنصلية، و121 دولة حول العالم، وشهدت مشاركة جادة وفعالة.

وأعرب بدوي عن تطلعه إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة ناجحة، وأن تعكس إرادة الشعب المصري.