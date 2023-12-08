كرم جبر: وعي المصريين وحبهم لوطنهم يدفعهم للمشاركة بقوة في الانتخابات

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، خلال استضافته عبر برنامج«مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن استشعار الشعب المصري بالخطر على أمنه القومي جعلت الانتخابات الرئاسية تجري في ظروف استثنائية، وسيكون هناك إقبالا تاريخيا من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع.

وتابع: وعي الشعب وخوفه على وطنه من المؤامرات سيكون دافعًا للمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، فكل الأمور تدور حول ما يحدث في غزة وارتفعت الروح الوطنية المصرية لأعلى درجاتها لأننا شعرنا بالخطر، معقبًا: «هذه انتخابات تحدي للدفاع عن الأمن القومي المصري.».