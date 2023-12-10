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توفير 12 طن سكر بسعر 27 جنيها في حي الجناين بالسويس

كتب:

حمدي عبد الله
12:16 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
توزيع سكر

توزيع سكر

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، تم توجيه 12 طن سكر لقطاع حي الجناين، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وبإشراف المحاسب محمد رشاد وكيل وزارة التموين.

توزيع سكر بسعر 27 جنيها للكيلو

وأوضحت رئاسة حي الجناين، أنه سيتم توزيع السكر على المواطنين بسعر 27 جنيهاً للكيلو، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

توزيع 8 أطنان سكر 

وأوضح اللواء أحمد شاكر رئيس حي الجناين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع 5 أطنان سكر بحي الجناين، بالتعاون مع مديرية التموين ومحافظة السويس، لتغطية احتياجات المواطنين.

وتابع أنه جرى صرف كمية قدرها 4 أطنان سكر كتجربة للتوزيع بواسطة كبار التجار بالقرى المختلفة.

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بقلم حمدي عبد الله