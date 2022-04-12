«التموين»: أنتجنا أكثر من 12 ألف طن سكر بنجر منذ بداية الحصاد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كمية السكر التي أنتجت من محصول البنجر خلال موسم الحصاد الحالي، الذي بدأ منذ منتصف شهر فبراير الماضي، ويستمر حتى الآن، إذ تخطت كمية السكر المنتجة من البنجر 12 ألف و775 طنًا.

كميات السكر المنتجة من القصب

وأوضحت وزارة التموين أن كمية السكر التي جرى إنتاجها من القصب منذ بدء موسم حصاد القصب في ديسمبر الماضي والذي يستمر حصاده حتى نهاية شهر أبريل الجاري، بلغت أكثر من 723 ألف طن سكر من القصب.

610 ألف فدان منزرع بنجر و250 ألف فدان قصب

تجدر الإشارة إلى أن الكمية المنزرعة من البنجر تقدر بـ610 آلاف فدان، وتستهدف الوزارة من خلال هذه المساحة المنزرعة إنتاج ما يقرب من مليون و750 ألف طن سكر من البنجر، فيما تقدر المساحة المنزرعة من القصب 250 ألف فدان قصب، وتستهدف الوزارة إنتاج ما يقرب من 900 ألف طن سكر قصب.

وتؤكد وزارة التموين أن حجم المخزون الاستراتيجي من السكر سيتضاعف بعد انتهاء الوزارة من إنتاج السكر من القصب نهاية شهر أبريل الجاري، ومن البنجر نهاية شهر يوليو المقبل، إذ يبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر.

سعر السكر في التموين

ويبلغ سعر السكر في التموين 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية، مساويًا لسعر السكر الحر الذي تطرحه فروع المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير الحاملين لبطاقة التموين، فيما تبلغ حصة الأسرة صاحبة بطاقة التموين من السكر على ضعف عدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، إذ تحصل البطاقة ذات فردين فقط على 4 أكياس سكر، فيما تحصل البطاقة ذات 4 أفراد على 8 أكياس سكر.