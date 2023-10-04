رئيس حي الجناين بالسويس: متابعة مستمرة للمدارس وحلول فورية لمشكلاتها

أجرى اللواء أحمد شاكر رئيس حي الجناين بالسويس، والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة الجناين التعليمية، جولة تفقدية لعدد من المدارس في إطار المرور الدوري لتذليل أي عقبات، وتفقد العملية التعليمية وإنهاء المشكلات في بداية العام الدراسي الجديد.

القضاء على مشكلات المدراس في المهد

وقال اللواء أركان حرب أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه ومدير الإدارة التعليمية لحي الجناين والمعاونين التنفيذيين تفقدوا عددا من مدارس القطاع الريفي، والاطلاع على المشكلات التي تواجه الطلاب والمدارس والعمل على إيجاد حلول فورية لها، موضحا أنه جرى المرور على مدارس أبوبكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف.

تضمين موضوعات النظافة وأهمية ترشيد المياه في اليوم الدراسي

وشدد رئيس حي الجناين في جولته على أهمية التواصل المستمر مع التلاميذ وبحث مشكلاتهم وحلها، كما شدد على النظافة وعدم إهدار المياه وتنمية الوعي لدى التلميذ بأهمية الحفاظ على مقدرات الوطن والتدريب المستمر على مواجهة الكوارث طبقا لتعليمات الحماية المدنية.

وشكر مديرة مدرسة أبوبكر الصديق ومديرة مدرسة عبد الرحمن بن عوف على المستوى المتميز في النظام والنظافة داخل المدارس.