للمغتربين في البحيرة.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، أماكن للمغتربين في البحيرة، إذ حددت أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، البالغ عددها 24 لجنة خاصة بالمغتربين داخل البحيرة، وجرى تقسيمهم جميع اللجان العامة، والبالغ عددها 18 لجنة عامة بنطاق المدن والمراكز.

أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 بالبحيرة

وعن أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 في البحيرة جاءت كالآتي:- «لجنة قسم شرطة دمنهور ومقرها ميدان الإمام محمد عبدة، بمدينة دمنهور، لجنة قسم شرطة النوبارية ومقرها الجمعية الزراعية بقرية الإمام محمد رفعت، لجنة المدرسة الثانوية بقسم شرطة النوبارية، شارع أحمد عرابي الحي الثاني، لجنة قسم شرطة كفر الدوار بمصنع الهلال، شارع أحمد عرابي بمنطقة مصانع الغزل والنسيج»

وفي مركز أبو المطامير شملت لجان المغتربين لجنة مدرسة العشرة آلاف بقرية العشرة آلاف بدائرة، بقرية البزور بدائرة، لجنة مدرسة القطاع الشمالي، لجنة مدرسة صلاح الدين الأيوبي للتعليم الأساسي».

وتضمنت لجان المغتربين في البحيرة أيضا،«لجنة مدرسة حبلص التابعة لبندر إدكو، لجنة مدرسة الإمام الحسيني التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، لجنة ساحة محكمة الرحمانية بشارع محكمة الرحمانية بندر الرحمانية».

أماكن لجان المغتربين في مركز بدر

وضم مركز بدر لجان المغتربين وجاءت كالآتي «مدرسة بدر الثانوية بشارع المركز، لجنة مدرسة قرية النجاح الإعدادي المشتركة بدر، لجنة مدرسة على ابن أبي طالب الإعدادي المشتركة بدائرة».

كما شملت أيضا لجان المغتربين «لجنة ساحة موقف دمنهور بجوار مستشفى الحميات بدائرة مركز شرطة دمنهور، لجنة مدرسة الأبعادية بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعة، لجنة مدرسة الجدية المشتركة بدائرة مركز رشيد، لجنة

وضم مركز كفر الدوار لجان «مركز شباب الطرح بقرية الطرح، لجنة مركز شباب الكنج عثمان، لجنة مركز شباب قرية منشية صيرة، بقرية أبو قير، لجنة نادى البيضا الرياضي بقرية البيضا التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار»، بالإضافة إلى «لجنة مركز شباب كفر مجاهد بقرية كفر مجاهد التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة، لجنة مدرسة قرية الإمام مالك التابعة لدائرة مركز شرطة وادي النطرون، لجنة مدرسة الشهيد مصطفى عابد التابعة لقرية كفر داود بمركز شرطة وادي النطرون».