نائب محافظ البحيرة: جاهزية جميع اللجان لاستقبال المواطنين في الانتخابات الرئاسية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية.

استعدادات البحيرة لاستقبال الانتخابات الرئاسية

وأكدت نائب محافظ البحيرة تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، جاء ذلك خلال رئاستها لغرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأوضحت «بلبع»، أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.

عدد مقرات لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة

كما أوضحت أنه جرى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية البالغ عددها 672 مركزا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين، لاستقبال أكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادات مكثفة بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة وسط توجيهات من نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة في جميع اللجان الانتخابية