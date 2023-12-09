محافظ كفر الشيخ يطلق إشارة التشغيل التجريبي لمركز السيطرة الموحد

أطلق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مساء السبت، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، كما أجرى، تجربة عملية حية مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والأجهزة التنفيذية لمتابعة الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انعقادها في أيام، 10، 11، 12، من الشهر الجاري.

رفع درجة الاستعداد في كفر الشيخ خلال الانتخابات

أكد محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها، غدا الأحد، على مدار ثلاثة أيام متتالية، داعيا الناخبين للمشاركة بكثافة في صناعة مستقبل مصر.

وأوضح المحافظ، أنه يشارك في الانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ مليوني و339 ألف و800 ناخب، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مركزا انتخابيا بـ 524 لجنة فرعية، منها 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

وأضاف أن أبناء كفر الشيخ، حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يحدث إلا بالمشاركة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية، والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي في كفر الشيخ

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى إنهاء استعدادات المستشفيات، وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية، للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، موجها بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها.

ولفت إلى أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة، والفرعية بالمراكز والمدن، تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرا إلى تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضي، أوالهاتف المحمول.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على مراجعة تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن وذوى الهمم، واستعمال الأثاث المدرسي لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التي جرى التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة، العبارات المسيئة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات"، مضيفا أنه جرى المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات؛ للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، إلى جانب ضرورة حسن معاملة المواطنين.

وحث «نورالدين»، أهالي محافظة كفر الشيخ على المشاركة بكثافة في العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري، والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدا حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية.