كثرت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، هل غدا إجازة رسمية مع بدء أول أيام الانتخابات الرئاسية؟، وذلك بين العديد من الفئات، خاصة مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، التي لا تفصلنا عنها سوى ساعات قليلة في جميع أنحاء الجمهورية.

منح إجازة رسمية في الانتخابات الرئاسية لهذه الفئات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية والتعليم، الإجابة عن السؤال: هل غدا إجازة رسمية مع بدء أول أيام الانتخابات الرئاسية؟، موضحة منح إجازة رسمية لجميع المدارس التي تم اختيارها مقارا للجان الانتخابية الفرعية في القاهرة وباقي المحافظات.

منشور وزاري.. بالإجازة الرسمية في الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت بيانا بتعميم وتوزيع منشور وزاري على جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأسبوع الماضي، بمنح إجازة رسمية لطلاب وهيئات تدريس وإداريي التي تجرى فيها العملية الانتخابية، بينما تنتظم الدارسة بالمدارس التي لم يقع عليها الاختيار لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وفيما يتعلق بالمصالح والجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، فلم تصدر أي قرارات رسمية من مجلس الوزراء ووزارة العمل، بمنح العاملين بها أي إجازات رسمية خلال أيام إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعني انتظام العمل في جميع المنشآت الحكومية والقطاع العام والأعمال العام والخاص، باستثاء المدارس التي تم اختيارها مقارا للجان الفرعية.

جدير بالذكر أنه وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عدد مقار مراكز الاقتراع في الانتخابيات الرئاسية 2024، تبلغ 9376 مقرا انتخابيا، عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11 ألفا و631 لجنة فرعية.