حزب المصريين يشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

قرر المستشار حسين أبوالعطا رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر المركزي للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، في إطار اهتمام الحزب بالاستحقاق الدستوري، المتمثل في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال أيام 10، 11، 12 ديسمبر 2023.

غرفة عمليات حزب المصريين

أوضح «أبو العطا»، في بيان اليوم السبت، أن غرفة العمليات المركزية ستتلقى من المحافظات جميع ملاحظاتهم ورصدهم للعملية الانتخابية على مدار الساعة، مؤكدا أنه طالب أمانات المحافظات بتشكيل غرفة عمليات داخل كل محافظة وسرعة الإخطار بالأسماء وأرقام التليفونات وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية

وتتشكل غرفة العمليات المركزية، برئاسة محمد نافع، مساعد رئيس الحزب، وحضور كل من المهندس سليم الديب مساعد رئيس الحزب، والمهندس نادر أحمد مساعد رئيس الحزب، ومحمد عيسى النقيب مساعد رئيس الحزب، والدكتورة نجلاء شطا أمين عام التنظيم، والمهندسة مروة الطحاوي أمينة المرأة بالحزب.

وفي سياق متصل، أكد خليل إبراهيم ممثل جامعة الدول العربية، أنه تم تشكيل لجنة من جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك خلال كلمته في الاجتماع التعريفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، بحضور كل من المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات.