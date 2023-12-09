«الصحة»: مستعدون بخطة كاملة للتأمين الطبي خلال انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، استعداد وزارة الصحة للانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

تفعيل غرفة الأزمات المركزية

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على شاشة «المحور»، إنه تم تفعيل غرفة الأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وكذلك غرف العمليات الفرعية بجميع المحافظات لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي.

وأشار إلى أنه يوجد 1699 سيارة إسعاف في محيط مقرات اللجان الانتخابية لتأمين الانتخابات الرئاسية، كما تم توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالاحتمالات الطارئة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة في أقسام الطواري والمستشفيات .

تجرى بعد غد الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرًا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.