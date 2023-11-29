تكريم وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ لبلوغها سن المعاش (صور)

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حفلاً لتكريم الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل الوزارة، بمناسبة بلوغها سن المعاش، بمقر نقابة الأطباء بكفر الشيخ.

تكريم وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ لبلوغها سن المعاش

وحضر الحفل اللواء أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أيمن رزق، نائب المستشار العسكري، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، ومديري إدارات المديرية، ومديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية، ومجلس نقابة الأطباء، ومجلس نقابة أطباء الأسنان، وغيرهم.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال حفل تكريمها، إنّ تضافر الجهود بين العاملين بالمديرية بلا استثناء كانت سببا في النجاح، مقدمةً الشكر لكل العاملين في ديوان المديرية، ومديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية، مؤكدةً أنّ الجميع كان على قدر المسؤولية والالتزام.

قيادات الصحة يشيدون بدور وكيل الوزارة وعلاقاتها الطيبة بهم

وقدم مديري إدارات مديرية الشؤون الصحية، ومديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية كلمات التهاني والترحيب، مشيدين بدور وكيل الوزارة وعلاقاتها الطيبة التي جمعتهم سواء في الديوان أو في مواقع العمل التي كانت إنجازاً شاهداً نال إعجاب التنفيذيين والمواطنين.

وكُلفت الدكتورة إلهام محمد محمود، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ في شهر مارس من عام 2022، بقرار من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

شغلت منصب مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان

وعملت «محمود»، كبير أخصائيين طب أسنان «مدير عام» بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وشغلت منصب مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، واستشاري مكافحة العدوى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما عملت قائماً بأعمال مدير مستشفى إسنا التخصصي، والمخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك اعتباراً من شهر مارس 2020 وحتي شهر يونيو 2020.

وتعتبر من ضمن الفريق الطبي المعالج لحالات فيروس «كورونا» والتي ظهرت بالأقصر لمصريين وأجانب لأول مرة في مصر، ونجحت بفعل خبرتها في السيطرة على الإصابة وعدم انتقال العدوى من المصابين للفريق الطبي.