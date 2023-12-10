اللجان الانتخابية بسوهاج تفتح أبوابها أمام المواطنين في أول أيام الانتخابات

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك في 675 لجنة فرعية، و603 مركزا انتخابيا و18 لجنة عامة.

وأوضحت محافظة سوهاج، في بيان، أن 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنا ومواطنة، من قرى ومراكز ومدن محافظة سوهاج لهم حق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات بسوهاج

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنه جرى الاستعداد الكامل للعرس الانتخابي اليوم، الذي يستمر لمدة 3 أيام حتى 12 ديسمبر الجاري، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة على مدار اليوم، أثناء فترة الانتخابات.

رفع درجة الاستعداد في المحافظة

وأوضح المحافظ أنه يجري تنسيق تام لإزالة أية معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية بكافة مراكز المحافظة، فضلا عن توفير خطوط تليفونات في 512 مدرسة تضم لجان الاقتراع، و22 وحدة صحية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآت القطاع الصحي.